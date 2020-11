Kroos e Aubameyang 'pegados' no Twitter por causa das celebrações e dos... filhos

Com as provas dos clubes paradas devido aos compromissos das seleções, os jogadores parecem ter algum tempo livre a mais, o que leva a darem uma maior atenção às redes sociais e até a desdobrarem-se em entrevistas que normalmente, pela agenda mais preenchida, não poderiam dar. Um desses casos envolveu Toni Kroos, que no início da semana, no podcast do irmão intitulado ‘Einfach mal Luppen’, apontou o dedo à UEFA e à FIFA, mas também condenou as celebrações de alguns jogadores, que diz não serem um bom exemplo para os mais jovens.





THIS Toni Kroos has 3 Kids https://t.co/7OTx9KS0pj — Toni Kroos (@ToniKroos) November 12, 2020

Ora, Pierre-Emerick Aubameyang sentiu-se como alvo, não gostou da crítica e respondeu nas redes sociais. "Já agora, o Toni Kroos tem filhos? Apenas para recordar que já o fiz pelo meu filho e voltarei a fazê-lo. Desejo que tenhas filhos um dia e que os faças felizes", escreveu o avançado gabonês do Arsenal, numa publicação na qual anexou uma foto de um desenho seu feito por um miúdo.Horas depois dessa publicação, Toni Kroos respondeu... de forma direta e 'seca': "Este Toni Kroos tem três filhos".Haverá agora resposta de Aubameyang ou a conversa ficará por aqui?