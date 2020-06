Lampard responde a Sterling sobre as oportunidades na Premier League

Frank Lampard, ex-jogador e atual treinador do Chelsea, comentou as declarações de Raheem Sterling sobre a temática do racismo em específico na Premier League."Do meu ponto de vista, ele está errado. Trabalhei desde o ínicio da minha carreira para tentar ter esta oportunidade e existem milhões de situações ao longo do trajeto que te fazem recuar, contra as quais tens de lutar", disse Lampard.O avançado de 25 anos comparou a quantidade de jogadores de raça negra a atuar na Premier League com a quantidade de homens com relativo poder na mesma organização. "Existem qualquer coisa como 500 jogadores na Premier League, e um terço deles são negros, e nós não temos representação na hierarquia", considerou.Sterling comparou ainda as diferenças entre oportunidades dadas a treinadores de diferentes raças. "Temos o Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell e Ashley Cole. Todos eles tiveram grandes carreiras, todos jogaram por Inglaterra. Ao mesmo tempo, todos eles tiraram as licenças para treinar ao mais alto nível e os dois que ainda não tiveram oportunidades, são ambos negros", continuou.Embora frisando que toda a gente tem de trabalhar muito para agarrar os lugares, Frank Lampard considerou que "as oportunidades devem ser iguais para todos".