Lançamentos laterais com os pés e tempo limite no VAR: as sugestões de Dani Alves para mudar o futebol

Depois da inusitada ideia lançada por Marco van Basten, que 'pediu' para que o futebol deixasse de ter foras de jogo, agora foi a vez de Dani Alves lançar também ele algumas sugestões. Através do Twitter, em resposta a um vídeo da FIFA com Gianni Infantino, o defesa do São Paulo lançou quatro ideias, sendo uma das mais curiosas o facto e pedir que os lançamentos de linha lateral possam ser feitos... com os pés.





Tem que permitir bater os laterais com os pés!

Não suspender os jogadores por castões, salvo agressão!

Ahhh e colocar um mínimo de tempo pra ver o var

Profissionalizar os árbitros todos e capacita-los mais! https://t.co/gCVjBYkSPa — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) March 24, 2021

Além dessa sugestão, o veterano lateral defende ainda que os jogadores apenas sejam suspensos por cartões em caso de agressão e que seja estipulado um tempo máximo no VAR. Por fim, Dani Alves pede ainda para "profissionalizar os árbitros todos e capacitá-los mais".