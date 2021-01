Lanús vence Velez Sarsfield e qualifica-se para a final da Taça Sul-americana

Os argentinos do Lanús qualificaram-se para a final da Taça Sul-americana, a segunda mais importante competição de clubes da América do Sul, ao vencerem na quarta-feira o Velez Sarsfield, por 3-0.

O Lanús, que tinha vencido na primeira mão por 1-0, garantiu novo triunfo, com golos de Tomas Belmonte, aos 45'+3 minutos, pouco depois de Tarragona ser expulso no Velez, aos 44, de Nicolas Orsini, aos 60, e de Bernabei, aos 88.

Na final, o Lanús, que venceu o troféu em 2013, batendo os brasileiros do Ponte Preta, vai defrontar o vencedor da meia-final entre os chilenos do Coquimbo e dos argentinos do Defensa y Justicia, que empataram na primeira mão sem golos.