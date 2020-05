LASK em apuros na Áustria: furou protocolo anti-Covid-19 e pode até perder pontos

Atual líder da Bundesliga austríaca, o LASK Linz estava com tanta pressa para voltar à ação que pode ter-se metido numa grande 'alhada'. Tudo porque, segundo dados vindos daquele país do centro europeu, o clube de Linz terá sido apanhado a fazer treinos de conjunto nos últimos dias, algo que viola as regras impostas no protocolo anti-coronavírus. Aliás, a acusação surge um dia antes da entrada em vigor da autorização especial para que os clubes se treinem, mas que permite apenas que os futebolistas trabalhem em pequenos grupos e não em conjunto.De acordo com comunicado emitido pelo próprio campeonato, a Bundesliga está já a investigar os vídeos em causa, sendo que segundo a imprensa há a possibilidade de o clube ser multado ou até mesmo ver deduzidos pontos na tabela do campeonato. Em causa estaria a acusação de violação das regras do 'fair play', algo que está previsto no regulamento da Federação Austríaca de Futebol e que prevê as referidas sanções.A situação, refira-se, levou a uma posição forte do Red Bull Salzburgo, equipa que está a 3 pontos do LASK Linz na tabela, através de um comunicado no qual se mostra "consternada e incrédula" pela postura dos adversários, que considera não estar "consciente da responsabilidade" que tem em mãos. Por parte dos de Linz, a postura passa por não negar qualquer irregularidade, mas antes de acusar desconhecidos de terem invadido as suas instalações para um ato de espionagem...Lembre-se que o governo austríaco anunciou na terça-feira que a Bundesliga poderá voltar a ser disputada a 2 de junho , alguns dias depois da disputa da final da Taça da Áustria. Quanto ao retorno aos treinos, estava previsto para sexta-feira para todas as equipas, mas respeitando regras de distanciamento social, algo que supostamente não terá sucedido no caso do LASK