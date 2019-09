LASK Linz qualifica-se para os oitavos de final da Taça da Áustria

O LASK Linz, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final da Taça da Áustria, ao vencer fora o Wiener Viktoria, por 4-1.Michorl (14 minutos), Goiginger (47 e 61) e Raguz (72) marcaram os golos do LASK Linz, enquanto Rotter (65) reduziu para a equipa dos campeonatos regionais austríacos.O LASK Linz, que venceu o Rosenborg na primeira jornada, visita o Sporting em 3 de outubro, na segunda ronda do grupo D.Os leões estrearam-se na segunda prova europeia de clubes com uma derrota em casa do PSV Eindhoven (3-2).