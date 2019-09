LASK Linz vence antes da visita a Alvalade

O LASK Linz foi esta sexta-feira vencer ao terreno do St Polten por 3-0, em jogo do campeonato austríaco, antes de se deslocar a Lisboa para defrontar o Sporting na Liga Europa.O médio Marvin Potzmann abriu o caminho da vitória logo aos sete minutos, e Dominik Frieser colocou o marcador nos 2-0 ainda antes do intervalo (38 minutos).Na segunda parte, aos 50 minutos, James Holland fixou o resultado, colocando a sua equipa na segunda posição da liga austríaca, com 20 pontos, atrás do RB Salzburgo (25 pontos).O LASK é o próximo adversário do Sporting na Liga Europa, jogando na quinta-feira a Lisboa, na segunda jornada do Grupo D, depois de ter vencido os noruegueses do Rosenborg na jornada inaugural, enquanto os 'leões' se estrearam com uma derrota na Holanda, frente ao PSV (3-2).