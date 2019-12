LASK Linz vence na liga austríaca antes receber Sporting

O LASK Linz venceu este sábado no reduto no Wolfsberger, por 3-1, em jogo da 17.ª jornada da liga austríaca, antes de receber o Sporting, na última ronda do grupo D da Liga Europa.

O defesa croata Petar Filipovic (21 minutos), o avançado ganês Samuel Tetteh (41) e o médio austríaco Dominik Frieser (84) apontaram os tentos do LASK, que, pelo meio, ainda sofreu um, marcado por Weissman (78).

O adversário dos leões mantém o segundo posto no campeonato, com 41 pontos, menos dois que o líder Salzburgo, enquanto o Wolfsberger segue em terceiro, com 30.

A receção ao Sporting está agenda para 12 de dezembro, pelas 17:55, um encontro que vai decidir o vencedor da 'poule', sendo que para a formação leonina o empate é suficiente para a garantir.