Lavezzi anuncia retirada do futebol: «Despeço-me da etapa mais bonita da minha vida»

"Foram anos incríveis desta história. Anos marcados por aprendizagens, momentos únicos e uma infinidade de memórias que irão ficar para sempre no meu coração. Estarei sempre agradecido a todos os que me acompanharam nesta jornada. Com muita emoção, despeço-me da etapa mais bonita da minha vida. Fui muito feliz! Um abraço", pode ler-se na publicação partilhada na sua página do Instagram.Ezequiel Lavezzi representou clubes como CA Estudiantes, Génova, San Lorenzo, Nápoles, Paris Saint-Germain e o Hebei China Fortune, tendo-se destacado na formação Gli Azzurri, apontando 48 golos e 57 assistências em 188 jogos disputados.No seu palmarés, o ex-internacional argentino conta com a conquista de uma Taça de Itália (2011/12), uma Supertaça de França (2013/14), duas Taças de França (2014/15 e 2015/16), três Taças da Liga de França (2013/14, 2014/15 e 2015/16) e quatro ligas francesas (2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2016/17), tendo chegado ainda à final do Mundial de 2014.