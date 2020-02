Lazio vence em Parma e pressiona liderança da Juventus

A Lazio obteve este domingo uma vitória preciosa em Parma, por 1-0, na 23ª jornada da Serie A, que a deixa a um escasso ponto da líder Juventus, enquanto o Lecce surpreendeu ao vencer em Nápoles.

Um golo do avançado equatoriano Felipe Caicedo aos 41 minutos, a rematar para o fundo das redes uma bola que ficou a pingar à entrada da pequena área, decidiu a sorte da partida e permitiu à sua equipa subir, provisoriamente, ao segundo lugar.

No eixo da defesa do Parma, jogou o internacional português Bruno Alves, que viu o cartão amarelo aos (90'+1).

A Juventus lidera, com 54 pontos, seguido da Lazio, com 53, mas o Inter, que soma 51 pontos, caso vença hoje na receção ao AC Milan, pode ultrapassar a equipa romana e alcançar a 'vecchia signora' na liderança, aproveitando a derrota da equipa de Cristiano Ronaldo em Verona, por 2-1, no sábado.

Nos outros jogos de hoje da Serie A, destaque para a vitória por 3-2 do Lecce em Nápoles, que vinha de uma fase de recuperação com duas vitórias consecutivas frente à Juventus e à Sampdoria, em Génova, já sob o comando técnico de Gennaro Gattuso.

De assinalar ainda a vitória do Sassuolo no terreno do Spal, que é cada vez mais último da classificação, por 2-1, o empate a um golo na receção do Brescia à Udinese e a vitória do Génova em casa sobre o Cagliari, por 1-0.