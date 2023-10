LDU Quito bate Fortaleza nos penáltis e conquista Taça Sul-Americana

O LDU Quito, do Equador, conquistou na madrugada deste domingo a Taça Sul-Americana ao bater o Fortaleza nos penáltis na final, por 4-3, depois do empate a um golo ao fim de 120 minutos.A equipa brasileira ainda se colocou na frente do marcador a abrir a segunda parte (48') por intermédio do avançado argentino Juan Martín Lucero, mas a vantagem acabaria por durar pouco, uma vez que, aos 56', Lisandro Alzugaray fez o golo do empate.Nos penáltis, o LDU Quito - que acabou por ser mais rematador ao longo do encontro - levou a melhor por 4-3, conquistando assim o segundo título da Taça Sul-Americana da história do clube.