Leandro Paredes: «Messi queria matar-me e eu queria ir para casa»

Apesar de Messi ser um dos seus melhores amigos na seleção argentina e no PSG, Leandro Paredes não esquece até hoje um episódio entre os dois que ocorreu durante o Barcelona-PSG, referente aos oitavos de final da Liga dos Campeões 2020-21.Nesse jogo, realizado a 16 de fevereiro de 2021, o PSG ganhou por 4-1 e Messi não teve a melhor reação ao levar um pontapé do compatriota. Contudo, não seria a entrada que iria perturbar o astro argentino, mas sim o que ele ouviria da boca de Paredes."Ele ficou irritado porque eu tinha feito um comentário aos meus companheiros de equipa, ele ouviu e não gostou, estava realmente de cabeça quente. Ele queria matar-me e eu queria ir para casa", recordou o médio argentino no programa 'Caja Negra'.Um episódio que agora o faz rir e que que, contudo, acabaria por ficar por ali, pois Messi deixou a iria em campo. "Depois vi-o na seleção e ele agiu como se nada tivesse acontecido. Mostrou-me o que é como pessoa. A relação continuou como estava. Agora, quando a conversa surge, falamos sobre isso e rimo-nos, mas ele estava realmente irritado. Queria matar-me", diz Paredes.Na segunda mão dessa eliminatória, as duas equipas empataram 1-1.