Lecce eliminado da Taça de Itália por equipa do segundo escalão

O Lecce, da Serie A, foi esta sexta-feira eliminado da Taça de Itália depois de ser derrotado em casa pelo Cittadella, do segundo escalão, por 3-2 no prolongamento, após o 1-1 no final do tempo regulamentar.

A jogar em casa, o Lecce, que na época passada garantiu a subida ao primeiro escalão do futebol italiano, adiantou-se no marcador aos 61 minutos, com um golo de Stefezza, aos 61, mas o Cittadella empatou aos 73, por Asencio, e levou o jogo para prolongamento.

Neste período, a equipa da Série B marcou duas vezes, por Tounkara, aos 93 e 100, de nada valendo o tento de Colombo, aos 106, para evitar a eliminação do Lecce na primeira ronda da prova.

Nos restantes jogos do dia, a Udinese, com o português Beto no banco, bateu o Feralpisalò por 2-1, enquanto a Sampdoria venceu a Reggina por 1-0, com as duas equipas da Série A a seguirem em frente.