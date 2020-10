Lech Poznan perde antes de receber o Benfica

O Lech Poznan, que na quinta-feira recebe o Benfica para a Liga Europa, perdeu este sábado por 2-1 na visita ao Jagiellonia, em jogo da sétima jornada do campeonato polaco.

Taras Romanchuk, aos dois minutos, e Maciej Makuszewski, aos 68, marcaram os tentos da equipa da casa, antes de Jakub Moder reduzir para o Lech Poznan, aos 81, de grande penalidade.

A formação de Poznan, que contou com o médio português Pedro Tiba entre os titulares, somou a segunda derrota na Liga polaca e ocupa a sétima posição - embora com um jogo em atraso -, com oito pontos, os mesmos que a separam do líder Rakow, que tem 16.

Na quinta-feira, o Lech Poznan recebe o Benfica, na partida da primeira jornada do grupo D da Liga Europa, a partir das 17:55 (hora de Lisboa).