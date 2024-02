Lee Kang-In faz as pazes com Son

Na sequência da discussão entre Son Heung-min e Lee Kang-in, os jogadores recorreram às redes sociais para mostrar ao povo sul-coreano que as divergências ficaram para trás. "O meu comportamento inapropriado desiludiu Son, a seleção nacional e os adeptos de futebol. Através de uma longa conversa, compreendi a grande responsabilidade que ele tem como capitão e refleti sobre o meu comportamento", afirmou o médio do PSG. O extremo do Tottenham também escreveu uma mensagem: "Kang-in passou por um período muito difícil após o incidente. Por favor, perdoem-no com uma mente aberta. Ele refletiu sinceramente sobre as suas ações e pediu-me desculpa a mim e a todos os membros da seleção nacional."

Recorde-se que antes da derrota (2-0) frente à Jordânia nas ‘meias’ Taça da Ásia, os sul-coreanos envolveram-se numa troca acesa de palavras após Lee ter apressado a refeição para ir jogar ténis de mesa. Ora, Son não terá gostado da atitude do compatriota, uma vez que as refeições na véspera de jogos importantes são tradicionalmente vistas como um momento de convívio.