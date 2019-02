Legia Varsóvia de Sá Pinto perde em Poznan

O Legia Varsóvia, treinado por Ricardo Sá Pinto, perdeu este sábado no terreno do Lech Poznan, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada do campeonato polaco, e ficou provisoriamente a quatro pontos do líder, Lechia Gdansk.Vujadinovic, aos oito minutos, e Gytkjaer, aos 79, na conversão de uma grande penalidade, marcaram os golos da formação de Poznan, que subiu ao quinto lugar, com 36 pontos.Com este desaire, o segundo consecutivo, os tricampeões polacos, comandados por Sá Pinto, permanecem no segundo lugar, com 42 pontos, a quatro do Lechia Gdansk, que ainda hoje recebe o Slask Wroclaw, e ao alcance do Jagiellonia, terceiro com 39 e com menos um jogo.