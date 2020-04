Lehmann e o coronavírus: «Senti-me pior quando tive uma gripe»

Jens Lehmann foi uma das figuras do Mundo do desporto que não escapou à pandemia do novo coronavírus. Contudo, o antigo guarda-redes do Arsenal, de 50 anos, garantiu que praticamente não sentiu o impacto da covid-19. "Senti-me pior quando tive uma gripe", reiterou o ex-internacional alemão ao jornal 'Bild'.





O ex-guardião que deixou os gunners em 2008 para rumar ao Estugarda explicou que ficou infetado a meio de março e apenas teve "tosse e alguma febre durante um dia e meio". "Após duas semanas de isolamento, as autoridades declararam que estava recuperado", atestou.Lehmann propôs ainda uma forma para o regresso do futebol: cada estádio ter apenas 25 por cento da capacidade. "Nunca ouvi um contra-argumento fiável. Se apenas um quarto dos lugares forem ocupados, há distância social suficiente", defendeu.