Leipzig goleia e sobe ao segundo lugar da liga alemã ates da receção ao Benfica

O Leipzig, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, goleou este sábado o Colónia por 4-1, em jogo da 12.ª jornada da liga alemã, juntando-se ao Bayern Munique no segundo lugar da prova.

Timo Werner, que este sábado entrou para a história como o jogador mais jovem a alinhar em 200 jogos da bundesliga, inaugurou o marcador aos 22 minutos.

Aos 23 anos e 262 dias, o avançado, que cumpriu 95 jogos pelo Estugarda, e 105 pelo Leipzig, tornou-se também no terceiro mais jovem a marcar 75 golos na liga, atrás de Dieter Müller e Gerd Müller.

Uma grande penalidade convertida por Forsberg (32) e um golo de Laimer (37) dilataram o resultado, tendo o Colónia reduzido ainda antes do intervalo, por intermédio de Czichos.

Forsnerg voltou a marcar, aos 79, estabelecendo o resultado final, que permitiu ao Leipzig juntar-se ao Bayern Munique, que hoje goleou o Fortuna por 4-0, no segundo lugar a apenas um ponto do Borussia Mönchengladbach, o líder, derrotado, por 2-0, no terreno do União Berlim.

A formação alemã, que lidera o grupo G da liga dos Campeões, recebe na quarta-feira o Benfica, último da 'poule' na quinta e penúltima jornada.