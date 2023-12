Leipzig oficializa contratação de Elmas ao Nápoles

O internacional macedónio Elif Elmas, ex-Nápoles, vai reforçar os alemães do Leipzig a partir de janeiro, tendo assinado contrato até 2028, anunciou esta quarta-feira o 4.º classificado da Bundesliga.

"A mudança para a Bundesliga para me juntar ao Leipzig é um sonho. A equipa é conhecida pelo futebol especial que joga. Gostam de pressionar, jogam com velocidade e têm um ataque forte. Tudo isso me favorece no campo", realçou o médio, de 24 anos, que vai usar a camisa número seis do Leipzig.

Elmas, internacional pela Macedónia do Norte, deixa o Nápoles com os títulos de campeão italiano (2022/23) e com uma Taça de Itália (2019/20), depois de ter sido recrutado no verão de 2019 pelos napolitanos aos turcos do Fenerbahçe.

"Vai ser uma segunda metade de época complicada. Quero ajudar a equipa a manter-se na luta pelos lugares cimeiros da Bundesliga e, potencialmente, causar um transtorno contra o Real Madrid na Liga dos Campeões", acrescentou.

O valor da transferência não foi revelado, mas segundo vários meios de comunicação social dos dois países, o negócio foi feito por cerca de 24 milhões de euros.