Lembra-se de Jeffrén Suárez? Antigo leão joga agora na Croácia

Jeffrén Suárez estava sem clube desde o verão mas recebeu boas notícias provenientes da Croácia. Aos 32 anos, o antigo jogador de Barcelona e Sporting vai ingressar no Slaven Belupo, atual 7º classificado da liga daquele país.

Trata-se da sétima equipa da carreira do jogador hispano-venezuelano e o sexto país por onde viaja, numa 'aventura' com passagens por Espanha (Barça e Valladolid), Portugal (Sporting), Bélgica (KAS), Suíça (Grasshopers) e Chipre (AEK Larnaca).

"Se há dez anos me dissessem que ia estar na liga croata, não iria acreditar por nada, mas o futebol é o melhor desporto do mundo precisamente por nunca saberes o próximo desafio que terás pela frente", revelou na apresentação como jogador do Slaven Belupo.