Lembra-se de Renan? Talismã das taças no Sporting assina pelo Hartford Athletic

Lembra-se de Renan Ribeiro? Aos 33 anos, o antigo guarda-redes do Sporting, herói nas conquistas da Taça da Liga e da Taça de Portugal na época 2018/19, ainda é notícia: nas últimas horas, o brasileiro foi confirmado como reforço do Hartford Athletic, equipa que atua no USL Championship, equivalente à segunda divisão portuguesa, mas nos Estados Unidos da América, abaixo da cada vez mais famosa MLS.Depois de uma aventura de um ano na Arábia Saudita, ao serviço do Al-Ahli Jeddah, que ajudou a colocar no principal escalão do futebol do país, o futebolista foi convencido pela operação de charme realizada pelo emblema do Connecticut, que antes de lhe oferecer um contrato o levou a conhecer as instalações do clube, tal como a assistir a um jogo ao vivo."Estou muito entusiasmado por assinar com o Hartford Athletic e poder jogar perante grandes adeptos na próxima época", atirou aos meios do clube o guardião que também representou o Estoril, antes de acrescentar: "Sinto que há gome de vencer e mal posso esperar por começar, prometendo dar tudo o que tenho. Estou determinado em ajudar a equipa a chegar aos playoffs - e por aí adiante!".