Léon de Renato Paiva bate Queretaro por 3-1

O Léon, clube treinado pelo Renato Paiva, bateu o Queretaro por 3-1, esta segunda-feira, na 15.ª jornada do campeonato mexicano.Di Yorio abriu o marcador ao primeiro minuto, mas Calderón empatou. No entanto a equipa liderada pelo técnico português reagiu e chegou ao 2-1 com o feito de Victor Davilla. Aos 90'+2 Moreno marcou o terceiro golo do Léon.O treinador português concretizou a sexta vitória e está agora em 8.º, com 21 pontos e o Queretaro continua em último com 9. O líder do campeonato mexicano é o Club America com 35 pontos.