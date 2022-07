León de Renato Paiva empata sem golos na visita ao Chivas

O clube mexicano de futebol León, treinado pelo português Renato Paiva, ficou-se esta quinta-feira por um empate sem golos na visita ao Guadalajara Chivas, na quarta jornada da Liga Apertura, seguindo no quinto posto da prova.

No Estadio Akron, em Zapopan, a equipa da casa teve oportunidade soberana de chegar à vantagem nos descontos da primeira parte, mas Caldéron falhou a conversão de uma grande penalidade.

Na segunda parte, Olivas deixou os anfitriões com menos um jogador, ao ver um cartão vermelho direto, mas o resultado permaneceu inalterado até final.

O León encontra-se a um ponto do topo da tabela, ocupado por Puebla e Pachuca, ambos com sete pontos, mas com menos um jogo realizado, enquanto o Guadalajara é 14.º classificado, com três pontos.