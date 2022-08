León de Renato Paiva regressa às vitórias no campeonato mexicano

O León, treinado pelo português Renato Paiva, venceu este domingo o Atlas por 4-2, em jogo da 11.ª jornada do campeonato mexicano, regressando aos triunfos depois de quatro derrotas consecutivas.

O León, a jogar em casa, adiantou-se no marcador com um golo de Bellon, aos 40 minutos, mas o Atlas empatou ainda na primeira parte, por Furch, aos 45+4'.

Na segunda parte, a equipa de Renato Paiva marcou por três vezes, por intermédio de Di Yorio (48 minutos), Martinez (68') e Moreno (77'), enquanto a equipa forasteira apenas conseguiu reduzir a desvantagem por Quinones, aos 90+5'.

Com este triunfo, o León está no 13.º lugar do campeonato, com 12 pontos, numa competição que é liderada pelo Monterrey, com 24, que tem mais um jogo disputado.