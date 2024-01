Leonardo Bonucci assina pelos turcos do Fenerbahçe

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional italiano Leonardo Bonucci, campeão europeu de futebol em 2021 com a seleção transalpina, deixou os alemães do Union Berlim e assinou até ao final da temporada com o Fenerbahçe, anunciou hoje o clube turco.

"O experiente defesa vestirá a camisola do Fenerbahçe até ao final da temporada 2023/24", revelou em comunicado de imprensa a equipa de Istambul, atualmente no topo da Liga turca.

Depois de 12 temporadas ao serviço da Juventus (2010 a 2023), Bonucci, de 36 anos, ingressou no Union Berlim - foi adversário do Sporting de Braga na fase de grupos da Liga dos Campeões - no verão passado, numa experiência que não foi bem sucedida, pelo que parte agora para novo desafio na Turquia.

O antigo capitão da Juventus indicou através das redes sociais que esta vai ser "provavelmente" a última época da sua carreira.

O Fenerbaçhe (treinado por Jorge Jesus até ao final da última época e no qual atua o médio luso Miguel Crespo) ocupa o primeiro lugar da classificação da Liga turca ao fim de 19 jornadas, dois pontos à frente do seu grande rival Galatasaray.