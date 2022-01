Leonardo Jardim bate Daniel Ramos e conquista Supertaça saudita

O Al Hilal, comandado por Leonardo Jardim, conquistou esta quinta-feira a Supertaça da Arábia Saudita depois de bater o Al Faisaly, dirigido por Daniel Ramos, na marcação de penáltis (4-3), após imperar o 2-2 ao cabo do tempo regulamentar.No embate disputado em Ríade, a formação de Daniel Ramos estava já na frente do encontro à passagem do minuto 24, face aos golos Mohammed Al Amri (16') e Amalfitano (24'). Salem Al Dawsari (40') reduziu ainda na primeira parte e Yasir Al Shahrani, a passe do ex-portista Marega, reduziu aos 53 minutos. O cabo-verdiano Júlio Tavares (45'+3) foi expulso e obrigou o Al Faisaly a jogar toda a segunda parte com 10 homens.Na decisão por penáltis, Gomis e o ex-Sporting Matheus Pereira até falharam pelo Al Hilal mas, do lado oposto, Mohammed Al-Saiari, Raphael Silva e Al Ahmad também desperdiçam da marca dos 11 metros e permitiram ao técnico Leonardo Jardim juntar a Supertaça à Liga dos Campeões asiática para o palmarés.