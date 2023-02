Leonardo Jardim com futuro em aberto: técnico tem mercado nas grandes ligas europeias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Duas épocas depois, Leonardo Jardim pode voltar à Europa. O técnico ainda não foi convidado a renovar pelo Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, com quem termina contrato esta temporada, e tem, por esta altura, o futuro em aberto.Cientes desse fator, muitos clubes europeus, pertencentes ao principais campeonatos, têm feito abordagens ao treinador.Ao serviço do Shabab Al-Ahli desde o início da temporada, Leonardo Jardim tem feito um trabalho positivo, conduzindo até o clube ao 1.º lugar do campeonato local. Um registo que ajuda a atenuar a recente eliminação da Liga dos Campeões Asiática.