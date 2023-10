Leonardo Jardim eleito melhor treinador do campeonato do Qatar em agosto e setembro

A Qatar Stars League (QSL), o campeonato do Qatar, anunciou esta quinta-feira que Leonardo Jardim foi eleito o melhor treinador em agosto e setembro. O técnico português, de 49 anos, conduziu o Al Rayyan a quatro vitórias em cinco jogos na Liga do Qatar - época inclui ainda dois jogos na Prince Cup.O Al Rayyan ocupa o 2.º lugar no campeonato com 12 pontos, a um do líder Al Sadd.