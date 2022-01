Leonardo Jardim empata no campeonato saudita

Leonardo Jardim foi esta sexta-feira o único técnico português a não provar o sabor da derrota na 18.ª jornada da Liga saudita de futebol, visto que José Gomes e Daniel Ramos viram as respetivas equipas perder.

O Al-Hilal, de Leonardo Jardim, arrancou um empate a um golo no terreno do Al Batin, enquanto o Al-Taawon, de José Gomes, foi batido em casa pelo Al Nassr e o Al Faisaly, de Daniel Ramos, perdeu na receção ao líder Al-Ittihad, ambos por 1-0.

A equipa de Leonardo Jardim chegou ao intervalo a perder por 1-0, na sequência de um golo do avançado angolano Fábio Abreu (ex-Moreirense), aos 31 minutos, mas conseguiu restabelecer o empate na segunda parte, aos 54, de grande penalidade, pelo avançado francês Bafetimbi Gomis.

Já o Al-Taawon, de José Gomes, resistiu até aos 80 minutos, altura em que o Al Nassr marcou o único golo da partida, na própria baliza, pelo central Awn Al Saluli, enquanto o Al Faisaly, de Daniel Ramos, também baqueou perto do fim, aos 88, quando sofreu um golo do avançado brasileiro do Al-Ittihad, Romarinho.

O Al-Ittihad lidera com 41 pontos (17 jogos), seguido do Al Nassr, com 35 (18), do Al Shabab, com 34 (18), e do Al-Hilal, de Leonardo Jardim, que é quarto classificado, com 31 (17).

As equipas treinadas por José Gomes e Daniel Ramos, o Al-Taawon e o Al-Faisaly, seguem em 13.º, com 17 pontos (18 jogos), primeiro lugar acima da zona de despromoção, e 15º, com 16 (17), respetivamente.