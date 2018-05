Leonardo Jardim é o mais recente nome apontado ao cargo de treinador do Chelsea na próxima temporada, após a perda de interesse dos responsáveis dos blues face às exigências do ex-treinador do Barcelona, Luis Enrique, segundo adianta o jornal catalão 'Sport'.O treinador português que orienta o Monaco desde 2014, tem contrato com o clube monegasco até 2020. Roman Abramovich, presidente dos blues, já terá estabelecido contacto com Dmitry Rybolovlev, proprietário do clube francês, procurando conseguir convencer os franceses a libertar o técnico luso, que assim sucederia a Arsène Wenger.