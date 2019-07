Leroy Fer regressa ao Feyenoord

O médio internacional holandês Leroy Fer, que representava os galeses do Swansea, assinou contrato por uma época com o Feyenoord, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga holandesa no seu site oficial.Fer, de 29 anos, terminou a ligação ao emblema do segundo escalão inglês, onde tinha chegado em janeiro de 2016, após passagens por Norwich e Queens Park Rangers.O médio regressa, assim, à Holanda para envergar a camisola do clube no qual se formou e que representou durante mais de uma década, até sair para o Twente, em 2011.Leroy Fer, que soma 11 internacionalizações pela seleção holandesa, vinculou-se ao clube de Roterdão até final da temporada 2019/20, com mais uma de opção.