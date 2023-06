Lesão obrigou Otamendi a sair

O azar bateu à porta de Nicolás Otamendi, que foi forçado a sair ao intervalo do particular entre Argentina e Austrália por lesão. No final do encontro, Lionel Scaloni não levantou o véu, afirmando apenas que o central do Benfica não defrontará a Indonésia, uma decisão que, todavia, já estava tomada antes. “Messi, Otamendi e Di María terão descanso por decisão minha. Acreditamos que é justo. Eles não me pediram nada, mas é justo que possam descansar e aproveitar para desfrutar com as respetivas famílias. Merecem-no mais do que ninguém”, sustentou o selecionador argentino, que triunfou ontem por 2-0.

Mas tudo não terá passado de um susto. O experiente defesa caiu aos 29 minutos, na sua área, num lance a envolver dois adversários e ainda o companheiro Enzo Fernández, com quem teve um choque durante a queda. O sofrimento era visível - Otamendi ficou agarrado ao joelho esquerdo -, mas acabou por ser suportável. O central, que nem sequer foi assistido, permaneceu em campo até ao tempo de descanso, altura em que foi substituído por Germán Pezzella.

O jogador, de 35 anos, vai deixar a China mais cedo e não defrontará a Indonésia, noutro particular que a Argentina tem agendado para segunda-feira. Por precaução, Otamendi irá fazer, ainda assim, alguns exames. De resto, terá mais alguns dias de descanso antes de se juntar aos encarnados, que iniciam os trabalhos a 5 de julho.

Mantém ambição com a albiceleste

Apesar de ter sido forçado a abandonar as quatro linhas, Otamendi despediu-se do estádio sorridente e, aparentemente, sem quaisquer queixas físicas. Deixou, inclusivamente, uma publicação nas redes sociais. “Sempre por mais. Continuamos a crescer e a melhorar. Obrigada China”, escreveu o defesa central, numa partilha que incluiu ainda fotografias do encontro frente à Austrália.