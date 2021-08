Letra 'R' e signo carneiro: os critérios que a mulher do presidente do Spartak usa para escolher treinadores

Dmitry Popov demitiu-se na passada quarta-feira, no intervalo do jogo entre Spartak Moscovo e Benfica, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, do cargo de diretor desportivo do emblema russo... mas deixou uma surpresa para Zarema Salikhova.

A mulher do atual presidente do clube é uma pessoa muito influente no dia-a-dia do clube e mesmo estando de fora da direção continua a ter algo a dizer na hora de escolher os treinadores para a equipa principal. Esta terá sido, ao que tudo indica, uma posição que não terá agradado a Dmitry Popov, que decidiu expor nas redes sociais os critérios 'bizarros' exigidos pela antiga diretora financeira do Spartak Moscovo.

Numa série de publicações feitas na rede social 'Telegram', o ex-diretor desportivo mostrou 'prints' das conversas com Zarema Salikhova, onde a própria exige que os treinadores da equipa tenham a letra 'R' no nome - seja no primeiro ou no último - e que pertençam ao signo de carneiro, ou seja, têm obrigatoriamente de celebrar o aniversário entre 21 de março e 20 de abril.

Ora bem, não deixa de ser curioso que Rui Vitória possui os dois critérios (letra 'R' no primeiro nome e nascido a 16 de abril), mas ainda assim não caiu nas graças de Zarema Salikhova desde o momento em que foi oficializado pelo clube. Outro dado curioso sobre esta questão é que Rafael Benítez, o escolhido por Zarema para o comando técnico do Spartak e que acabou por rumar ao Everton, também reúne os dois critérios... e até celebra o aniversário no mesmo dia que Rui Vitória...