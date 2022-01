Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shona Shukrula (@shonashukrula)

A árbitra holandesa Shona Shukrula aproveitou a chegada do novo ano para oficializar a relação com o futebolista Jeff Hardeveld, que joga no FC Emmen, na segunda divisão da Holanda."És oficial, Jeff Hardeveld", escreveu a juiz, antiga futebolista, no Instagram, onde partilhou uma série de fotos ao lado do lateral esquerdo durante uma viagem do casal a Roma.O jogador também deu conta da relação nas suas redes sociais e recebeu muitas felicitações de amigos, companheiros de equipa e seguidores.Segundo a imprensa holandesa, Shona Shukrula e Jeff Hardeveld conheceram-se num jogo do Emmen com o FC Eindhoven, no início desta época. O lateral esquerdo foi expulso com um vermelho direto, a equipa perdeu mas ele apaixonou-se por Shukrula, que nesse encontro era o quarto árbitro...