Levaram na Boca (Juniors): Zambrano e Benedetto trocam agressões ao intervalo

Já todos sabemos que o futebol argentino é pródigo em... confusão. O desporto-rei na América do Sul é recheado de emoções fortes e que muitas vezes extravasam para situações menos bonitas mas, apesar de tudo isto, o que aconteceu no intervalo do jogo do Boca Juniors contra o Racing (0-0) é pouco habitual.

Isto porque Carlos Zambrano e Darío Benedetto aproveitaram o intervalo do encontro para ter uma discussão bem intensa e que envolveu agressões. De resto, Zambrano tinha marcas visíveis da agressão, com o rosto bastante inchado, ao passo que Benedetto apresentava uma lesão no pescoço. Mas vamos ao que interessa..

"Ficamos a olhar quando cruzam e não fazemos nada. Vamos sofrer um golo seu idiota", disse Benedetto a Zambrano, fazendo tudo descambar.

¡HUBO TIRO!



Informan que ayer tras el mal primer tiempo de Boca frente a Racing, Benedetto y Zambrano se habrían agarrado a golpes. El rostro del defensor lo dice todo… https://t.co/757ijh1O9P pic.twitter.com/Bt1wCVj43l — Bolavip México (@BolavipMex) August 15, 2022

Os jogadores envolveram-se numa cena de pugilato e só a Polícia os conseguiu separar, numa situação pouco vista, tal a gravidade das agressões.

Ambos regressaram ao relvado com marcas, sendo que Zambrano foi o que apresentava lesões mais relevantes, especialmente na cara.

Hugo Ibarra, treinador do Boca, chutou para canto: "Sei que houve uma discussão, mas nada mais do que isso. Não sei bem o que se passou... Mas vou falar com eles."