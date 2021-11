Lewandowski isolado como melhor marcador de 2021 com Cristiano Ronaldo a fechar o pódio

Com o ano civil a chegar ao fim, é tempo de balanços e Robert Lewandowski, internacional polaco do Bayern Munique, está bem encaminhado para se sagrar melhor marcador de 2021, de acordo com os dados publicados esta segunda-feira pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Haaland segue no segundo posto e Cristiano Ronaldo fecha o pódio.





Na lista de 58 goleadores que é apresentada, o portista Mehdi Taremi é o único representante de um clube português, surgindo no 25.º posto com os mesmos 30 golos de Lukaku (23.º colocado), Agustín Álvarez (24.º), Ben Malango (26.º) e Bafétimbi Gomis (27.º).Nestas contas foram levantados os golos marcados nos campeonatos, taças e jogos internacionais de clubes e seleções, entre 1 de janeiro e 31 de outubro. No caso de Taremi, são 19 na Liga Bwin, três na Taça de Portugal e um na Allianz Cup, três na Liga dos Campeões e quatro pelo Irão.O líder Lewandowski soma 56 e já bateu o seu recorde pessoal, os 54 que assinou em 2019. O internacional norueguês do Borussia Dortmundo, Erling Haaland segue no segundo posto de goleadores em 2021, com 43 golos, marcados, surgindo depois, a fechar o pódio, Cristiano Ronaldo com 40 golos marcados, entre Juventus, Manchester United e Seleção Nacional.Entre Barcelona, Paris Saint-Germain e Argentina, Messi também marcou 40 golos, mas Cristiano Ronaldo beneficia do facto de a IFFHS valorizar, em caso de empate, os golos apontados nos jogos internacionais de clubes e seleções. Nesse particular, o português supera o argentino, por 16-14.