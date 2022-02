Lewandowski apanhado de surpresa com traição de Messi: «Disse-me que votaria em mim para melhor do Mundo»

Robert Lewandowski recebeu em janeiro, pela segunda vez consecutiva, o prémio The Best, entregue pela FIFA ao melhor jogador do mundo. O avançado do Bayern Munique superou Lionel Messi e revelou que esperava receber o voto do argentino... o que não aconteceu."Eu votei nele [Messi] porque apreciei o que fez em 2021 e antes disso. Messi disse-me que votaria em mim para melhor do Mundo. Será que a sua opinião mudou mais tarde? Não sei. Não tenho queixas, ele tomou a sua decisão e acabou", frisou o goleador, citado pelo jornal espanhol 'Marca'.O craque do PSG, na realidade, optou pelos companheiros de equipa Neymar, em primeiro, e Mbappé, em segundo, como já tinha revelado em outubro de 2021. Benzema, avançado do Real Madrid que rivalizou com o argentino durante muitos anos, ficou no terceiro lugar nas escolhas de Messi.Apesar de ter ficado no segundo lugar na votação do The Best, Messi ganhou a última edição da Bola de Ouro, a sétima na carreira. No entanto, Lewandowski admitiu que já não dá o mesmo valor ao prémio, entregue pela France Football."Tenho pensado ultimamente e cheguei à conclusão de que o prémio da FIFA é mais importante. Na Bola de Ouro somente os jornalistas votam. Não há uma verificação clara. Por outro lado, os profissionais do futebol e a imprensa votam para o The Best. Os capitães e os selecionadores podem avaliar de uma forma mais realista e objetiva as nossas exibições, pois eles sabem o quanto é difícil cada partida, recorde ou lesão", opinou o avançado do Bayern. "O reconhecimento que recebi ao ganhar o The Best orgulha-me, pois trabalhei duro durante muitos anos", finalizou.