Lewandowski: «O Mundo admira como os polacos estão a tratar os ucranianos»

Robert Lewandowski sentou-se na sala de conferência para se debruçar sobre a qualificação para o Campeonato do Mundo mas a situação na Ucrânia foi um dos dos 'pratos fortes'. O avançado da Polónia, cujo país é aquele que mais refugiados ucranianos acolheu até agora, enalteceu a disponibilidade dos nacionais para ajudar o país vizinho."O Mundo admira a forma como os polacos ajudam os ucranianos. Muito obrigado a todos os que estão envolvidos em tais ações. Muitas pessoas do Mundo inteiro dirigiram-se a mim e admiraram a solidariedade dos polacos", revelou o dianteiro que projetou o particular com a Escócia e o playoff de acesso ao Mundial. A Rússia tinha encontro marcado com a Polónia mas, por decisão da FIFA, os russos foram eliminados e os polacos rumaram à final, onde esperam o jogo com Suécia ou República Checa.Para o melhor jogador do Mundo para a FIFA, o tempo atual é complicado para se estar no relvado a jogar futebol."Acho que é um momento difícil não só para mim, mas para todos nós. Não há como fugir disso. Somos atletas e o aspeto desportivo é importante para nós. A final de terça-feira é a mais importante. Temos uma nova equipa técnica e um novo treinador, mas sabendo o nosso potencial, tudo vai depender de nós", frisou o jogador, de 33 anos, que também não se furtou de comentar o facto de existirem três colegas de seleção que atuam na Rússia: Sebastian Szymanski (Dínamo Moscovo), Maciej Rybus (Lokomotiv MoscovO) e Rafal Augustyniak (Yekaterinburgo)."Muitas vezes esses não são assuntos que podem ser resolvidos em poucos dias ou semanas", explicou o capitão Lewandowski.