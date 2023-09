Lewandowski terá levado colegas ao restaurante de Salt Bae e enviou a fatura... para a Federação

A Polónia venceu na quinta-feira, ao bater as Ilhas Faroé por 2-0 com dois golos de Robert Lewandowski, e continua na rota pelo apuramento para o Europeu de 2024, mas o ambiente está tudo menos famoso no seio da seleção orientada por Fernando Santos. Para lá da recorrente insatisfação da imprensa e adeptos com o trabalho do técnico português, agora surge um rumor a envolver precisamente Robert Lewandowski, por causa de um jantar durante um Mundial, com uma fatura bem alta que... foi enviada para a Federação Polaca pagar.A história faz parte de um artigo do jornalista Piotr Wolosik, no jornal 'Weszlo', no qual detalha o que sucedeu nessa noite, após uma partida que terminou em 0-0 na qual o próprio avançado tinha falhado um penálti. "Ouvi um rumor. Ou se calhar não é um rumor... No Mundial do Qatar, no dia seguinte ao jogo com o México, o Robert Lewandowski convidou os colegas para jantar no restaurante Nusr-et. A sua equipa de assessoria disse que o capitão estava a tentar criar ambiente de grupo. Afinal de contas, estava a convidar os colegas para comerem os bifes do famoso Salt Bae. Apareceram fotos, o ambiente foi fantástico, a narrativa circulou no mundo e, finalmente, a fatura foi para a Federação Polaca de Futebol. É um pouco clássico, não?", escreveu o repórter.A informação chegou rapidamente ao conhecimento de Tomasz Zawislak, empresário e amigo de Robert Lewandowski, que respondeu a preceito. "Ouvi também um rumor, ou talvez não seja, de que a Federação Polaca de Futebol anda a espalhar coisas sem sentido de forma a afetar o Robert na véspera de um jogo importante de qualificação. Que coincidência! Como normalmente acontece com estes rumores, há pouco de verdade. Os factos são que o Robert pagou o jantar e nunca esperou qualquer reembolso da federação. Insinuar que o Robert enviou a fatura à PZPN é uma mentira", disse, ao 'Matchyki'.