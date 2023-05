Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Líbano: 'Barata' vence a Taça e comemora à Ronaldo O extremo madeirense Vítor Freitas venceu no domingo a Taça do Líbano pelo Nejmeh ao superar na final o campeão Al Ahed no desempate por penáltis (4-3)





• Foto: Direitos Reservados