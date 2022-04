Libertadores: Flamengo de Paulo Sousa bate Univ. Católica e assume liderança isolada do grupo H

O Flamengo de Paulo Sousa somou, na madrugada desta sexta-feira, a terceira vitória em outros tantos jogos na fase de grupos da Taça Libertadores 2022. A turma orientada pelo treinador português, que cumpre a época de estreia à frente do Mengão, bateu esta noite os chilenos do Universidad Católica, por 2-3, com Gabriel Barbosa em grande destaque - apontou dois dos três golos da formação de Rio de Janeiro.

Com este triunfo, o Flamengo passou a liderar, de forma isolada, o grupo H, com nove pontos - mais três do que o segundo classificado o Talleres Córdoba (Argentina), de Pedro Caixinha. Já o Universidad Católica é terceiro colocado, com três pontos. O último lugar está entregue ao Sporting Cristal (Peru), que ainda não somou qualquer ponto nesta fase da prova sul-americana.