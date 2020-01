Libertadores: paraguaios ficam sem a sua estrela porque registaram mal o nome

Os paraguaios dos Club Guaraní estreiam-se esta quarta-feira na Copa Libertadores, numa primeira mão da 1.ª eliminatória na qual terão de defrontar os bolivianos do San José, fora de casa, sem a contribuição de Rodrigo Fernández, uma das principais figuras da equipa. O motivo? O jogador foi registado com um nome... errado. Parece brincadeira, mas aconteceu mesmo!





Tudo porque, na hora de enviar a lista à Conmebol, o responsável por essa tarefa acabou por trocar Rodrigo por Roberto e, mercê dessa distração, irá obrigar a equipa de Assunção a 'safar-se' sem o uruguaio nesta ronda. Na verdade, o erro do dirigente foi 'inocente', já que há mesmo um Roberto Fernández no plantel, mas de momento indisponível por estar no Torneio Pré-Olímpico."Estou muito triste, mas disseram-me que foi um erro", assumiu o jogador, que agora apenas poderá ser inscrito caso a equipa supere as três rondas de qualificação prévias e atinja a fase de grupos.