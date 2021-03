Líbia vai receber primeiro jogo internacional desde 2014

A Líbia vai realizar o primeiro jogo de seleções em casa desde há sete anos, contra a Tunísia, após os dirigentes do futebol africano terem esta quinta-feira levantado as restrições de segurança impostas ao país.

Os líbios jogarão a 25 de março em Bengazi contra os vizinhos tunisinos, confirmou a Confederação Africana de Futebol, que avaliou no último mês as condições de segurança naquela cidade costeira do nordeste da Líbia, bem como em Tripoli.

A federação tunisina também já confirmou que vai a Bengazi, para o jogo de qualificação para a CAN2021, chegando à Líbia na véspera da partida.

Desde o início da segunda guerra civil líbia, em 2014, que os clubes do país têm vindo a disputar os seus jogos internacionais 'em casa' no estrangeiro, nomeadamente no Egito e na Tunísia.