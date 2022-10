Líder Songo volta às vitórias no Moçambola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A União Desportiva do Songo, líder do Moçambola, voltou às vitórias na principal prova moçambicana de futebol ao receber e vencer o Ferroviário de Nampula por 5-1. Depois do desaire da última jornada - derrota por 2-1 em Nacala - o líder estava pressionado.



O campeão em título Black Bulls, segundo classificado, acertou calendário e na quinta-feira venceu o Costa do Sol por 1-0, deixando tudo em aberto para as seis jornadas que ainda estão por realizar.

Black Bulls e Lichinga fecham a 16.ª jornada na segunda-feira e a os 'touros' de Tchumene (arredores de Maputo) podem ficar a cinco pontos do Songo.

O Costa do Sol protagonizou a goleada da jornada ao receber e vencer o Matchedje de Mocuba por 3-0.

Resultados da 16.ª Jornada:

Costa do Sol - Matchedje, 3-0

Incomáti - Liga Desportiva de Maputo, 2-1

Songo - Ferroviário de Nampula, 3-1

Ferroviário da Beira - Ferroviário de Nacala, 1-1

Ferroviário de Maputo - Vilankulo, 1-1

- Segunda-feira, 24 outubro

Black Bulls - Ferroviário de Lichinga

Classificação

1. Songo, 39

2. Black Bulls, 31 (menos um jogo)

3. Costa do Sol, 28

4. Ferroviário de Nampula, 24

5. Ferroviário de Lichinga, 21 (menos dois jogos)

6. Ferroviário de Maputo, 20 (menos um jogo)

7. Ferroviário de Nacala, 20

8. Ferroviário da Beira, 17 (menos três jogos)

9. Incomáti, 16

10. Vilankulo, 14 (menos um jogo)

11. Matchedje, 10

12. Liga Desportiva de Maputo, 7 (menos um jogo)

Programa da 17.ª Jornada

- Domingo, 30 outubro

Ferroviário de Lichinga - Costa do Sol

Matchedje de Mocuba - Songo

Ferroviário de Nampula - Ferroviário da Beira

Ferroviário de Nacala - Incomáti

Liga Desportiva de Maputo - Ferroviário de Maputo

Vilankulo - Black Bulls