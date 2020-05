Liga chinesa muda de formato para ter menos jogos

A Associação de Futebol da República Popular da China, reunida em Pequim na noite desta quarta-feira, decidiu que a liga chinesa desta época (devido à pandemia da Covid-19 e ao rigor do inverno) terá um modelo competitivo diferente. Os 16 clubes são divididos em dois grupos de oito – no A estará o campeão Guangzhou Evergrande, mais Jiangsu Suning, Shandong Luneng, Henan Construction, Guangzhou RF, Shanghai Shenhua, Dalian Yifang e Shenzhen; ao passo que no B competirão Beijing Guoan, Shanghai SIPG (de Vítor Pereira), Wuhan Zall (de Daniel Carriço), Tianjin Teda, Chongqing Lifan, Hebei Fortune, Qingdao Huanghai e Shijiazhuang Everbright –, realizam 14 jogos, em duas voltas, e apuram-se os quatro primeiros de cada chave.

Na fase seguinte defrontam-se primeiro frente ao quarto, segundo com o terceiro, em dois jogos, entrando, depois, na série do título os dois primeiros de cada série, de que resultarão os finalistas, a encontrar em dois jogos do seguinte modo: 1º do Grupo A com o 2º do B, e 1º do B com o 2º do A. A final será, igualmente, em dois jogos, com os clubes eliminados a discutirem entre si qual o terceiro que se apura para a Liga dos Campeões da Ásia. Os grupos dos últimos seguem o mesmo modelo para encontrar os dois emblemas que baixam de escalão. A competição ainda não tem datas, mas prevê-se que se inicie no final de junho, tudo indica dia 24, e termine em dezembro. Com esta alteração, os clubes só realizarão 20 jogos, quando o normal é serem 30.