Liga da Costa Rica é a primeira a regressar no continente americano

O campeonato da Costa Rica vai reabrir portas já esta terça-feira, com a disputa de dois encontros, naquela que é a primeira prova de futebol profissional a voltar ao ativo no continente americano. No dia seguinte, estão agendadas mais quatro partidas, todas disputadas à porta fechada e o acesso restrito a jornalistas dos canais de televisão que detêm os direitos televisivos.





"Tamos autorização para poder retomar a competição com grande alegria, mas também com grande responsabilidade. Responsabilidade perante a sociedade, as autoridades e também internacionalmente. Muitos países vão estar atentos ao que vai acontecer na Costa Rica", afirmou Rodolfo Villalobos, presidente da Federação costa-riquenha à RFI.Os plantéis das equipas da Costa Rica estão a treinar-se desde o passado dia 1, numa primeira fase individualmente, depois em grupos de até sete jogadores. Os treinos em conjunto foram retomados nos últimos dias. A prova, liderada pelo Saprissa, com 33 pontos, parou na 15ª jornada e faltam sete rondas para terminar a fase regular, apontada para a segunda semana de junho. A seguir, os quatro primeiros classificados disputam a fase final do título.Foram seis os estádios autorizados a receber as partidas do campeonato, depois das necessárias inspeções sanitárias. São eles o Fello Meza (Cartaginés), Allen Riggioni (Grecia), Cuty Monge (UCR), Carlos Ugalde (San Carlos), Ricardo Saprissa e Eladio Rosabal Cordero (Herediano).