Liga dos Campeões africana: Jesualdo tarda em sair do poço

O Zamalek de Jesualdo Ferreira entrou a perder (0-1) na fase de grupos da Liga dos Campeões africana frente aos argelinos do Belouizdad. No Egito, valeu um golo do camaronês Leonel Wamba (57’). O desaire significa o prolongamento da crise da equipa do técnico português. Jesualdo foi despedido do Zamalek a 24 de janeiro depois de uma série de seis jogos sem vencer. No entanto, e de forma surpreendente, o clube anunciou o seu regresso oito dias depois. No primeiro jogo após o retorno, perdeu (0-3) com o Pharco. Jesualdo não vence desde 29 de dezembro.