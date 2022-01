Liga dos Campeões asiática alarga calendário até fevereiro de 2023

A Liga dos Campeões asiática desta época, competição em que o Al-Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, defende o título, apenas terá vencedor em 2023, com o alargar do calendário, informou hoje a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

A justificação para a divisão dos jogos entre 2022 e 2023 deve-se, não só aos constrangimentos nas viagens motivados pela pandemia da covid-19, mas também ao facto de o Mundial do Qatar se realizar entre novembro e dezembro de 2022.

Um cenário que levou a AFC a propor que a região Este, com equipas da Austrália, China, Japão ou Coreia do Sul, tenha um finalista em agosto deste ano, enquanto para as equipas do Qatar, Arábia Saudita ou Irão, a fase a eliminar apenas decorrerá em fevereiro de 2023, com oitavos de final, quartos de final e meias-finais.

A proposta para a competição, cujo sorteio será na segunda-feira, terá ainda de ser aprovada pelo comité executivo da AFC e prevê que a final a duas mãos decorra em 19 e 26 de fevereiro de 2023.