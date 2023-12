Liga grega com jogos à porta fechada até fevereiro para conter violência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os jogos da Liga grega vão ser disputados à porta fechada até 12 de fevereiro, para tentar controlar os atos de violência que têm assolado o desporto no país, anunciou esta segunda-feira o governo helénico.

"Todas as partidas da liga vão ser disputadas à porta fechada nos próximos dois meses, ou seja até 12 de fevereiro", referiu o porta-voz do governo, Pavlos Marinakis, numa altura em que se têm verificado vários incidentes violentos em diversas competições nacionais.

O incidente mais recente ocorreu na quinta-feira, durante um jogo de voleibol entre o Panathinaikos e Olympiacos, que originou cerca de 400 detidos e um polícia com ferimentos graves.

Devido a esta situação, os jogos da Liga grega de futebol agendados para o passado fim de semana foram adiados para data a designar.

O adiamento foi anunciado na sexta-feira pelos organizadores da liga grega e tomada depois de os árbitros terem decidido, no início da semana, avançar com uma greve de modo a que sejam garantidas as condições de segurança.