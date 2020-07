Liga grega regista primeiro caso positivo de covid-19

Um elemento do plantel do Xanthi testou positivo para a covid-19, sendo o primeiro caso de infeção com o novo coronavírus entre as equipas da Liga grega de futebol, noticiou esta sexta-feira a ANA.

A agência de notícias de Atenas não revelou a identidade da pessoa infetada, podendo tratar-se de um jogador ou de um membro do clube, o qual ficará em isolamento e sob observação durante duas semanas, obedecendo ao protocolo sanitário que vigora na Grécia.

Os restantes elementos do Xanthi ficarão em quarentena nas próximas 48 horas, no hotel em que a equipa se encontra hospedada, em Lamia, onde iria jogar no sábado, diante da formação local.

Esta situação levou ao adiamento da partida da quinta jornada do 'play-off' de manutenção, que poderá ser realizada na segunda-feira, caso os novos testes aos elementos do Xanthi sejam negativos.

Em 05 de junho, o jogo entre o Xanthi e o Atromitos também tinha sido adiado, devido a um surto de coronavírus na região de Xanthi, no nordeste da Grécia.

Após três meses de paragem, o campeonato grego foi retomado, à porta fechada, no início de junho.

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins e que conta no plantel com os jogadores lusos José Sá, Rúben Semedo e Cafú, sagrou-se matematicamente campeão na semana passada.

A Grécia registou, até ao momento, 192 mortos e mais de 3.400 casos de infeção confirmados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 522 mil mortos e infetou mais de 10,92 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.